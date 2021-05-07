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Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте

Российская Газетаиещё 2
54 минуты назад
По делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. Это пообещал сделать президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, то, что известно общественности - это еще цветочки. "Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - отметил Лукашенко.
Ранее сегодня президент Беларуси уже сравнил недавние события с Великой Отечественной войной. Тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам, отметил он.
Что касается новых выборов президента в стране, то, по словам Лукашенко, он готов на это пойти, только если США тоже проведут новые выборы главы государства. "Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.
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