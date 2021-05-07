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Опубликовано видео уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине

Алевтина Жаркова
20 минут назад
Поздравительные баннеры ко Дню Победы в Харькове были уничтожены неизвестными людьми. Инцидент на Московском проспекте зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в автомобиле очевидца, запись разместили в Telegram-канале «Говорит Москва».
На опубликованном видео запечатлены несколько человек в черной одежде, они разрывают разложенные на траве праздничные плакаты.
«Ломать – не строить», – отреагировал случайный свидетель происходящего.
Власти города пока никак не прокомментировали это происшествие.
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