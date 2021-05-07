Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта Focus Томаса Егера

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он считает, что усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС — Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".

Егер особо отметил в своей статье атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22). Говоря о 2М39, он отметил, что теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана. "Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", — пояснил он.

Если же говорить о ракете Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он подчеркнул, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения". Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.