В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

Праймиещё 2
56 минут назад
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта Focus Томаса Егера.
Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он считает, что усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС — Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".
Егер особо отметил в своей статье атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22). Говоря о 2М39, он отметил, что теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана. "Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", — пояснил он.
Если же говорить о ракете Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он подчеркнул, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения". Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.
"Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", — резюмировал эксперт Focus.
В мире,Политика,Томас Егер,РИА Новости,Россия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители