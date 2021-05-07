Глава ЛНР рассказал о страхах Зеленского

Он отметил, что сегодня на Украине сформировались политические и военные силы из числа националистов, которые «страшно ненавидят Россию
».
«И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», - пояснил Пасечник.
Он также отметил, что украинский лидер вынужден «быть послушным», чтобы получать очередные транши с Запада, от которых зависит экономика страны.
«Будет послушным президент Зеленский, значит он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным, транш не получит», - заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики.
По мнению Леонида Пасечника, украинская экономика находится в упадке, «никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает», денег хватает только на пособия и пенсии, а власти страны «сидят на определенной игле в финансовом плане».
«Рамблер» писал, что Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.