В Таллине уволят отказавшихся прививаться от COVID медиков

Согласно словам главврача, такая мера была принята в связи с тем, что в условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них, а единственной возможностью обеспечить безопасность является непосредственно сама вакцинация.

Рауль Адлас отметил, что на данный момент в таллинской скорой не привиты от COVID-19 восемь процентов персонала. В основном ими стали молодые женщины, ожидающие ребенка. По словам главврача, они решили, что прививка может навредить им. Он подчеркнул, что с ними расторгать договор по причине отсутствия паспорта вакцинации не будут. Ситуацию с ними обсудят по возвращении из декрета.