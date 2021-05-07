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Таллинская скорая уволит отказавшихся прививаться от COVID-19 медиков

Vse42.ru
53 минуты назад
Скорая помощь Таллина собирается уволить медиков, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Подробности рассказал главврач скорой Рауль Адлас.
В Таллине уволят отказавшихся прививаться от COVID медиков
Фото: ReutersReuters
Адлас рассказал, что до 17 мая все медработники должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации от CОVID-19, иначе они потеряют работу. Такое решение уже одобрила трудовая инспекция, передает РИА "Новости".
Согласно словам главврача, такая мера была принята в связи с тем, что в условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них, а единственной возможностью обеспечить безопасность является непосредственно сама вакцинация.
Рауль Адлас отметил, что на данный момент в таллинской скорой не привиты от COVID-19 восемь процентов персонала. В основном ими стали молодые женщины, ожидающие ребенка. По словам главврача, они решили, что прививка может навредить им. Он подчеркнул, что с ними расторгать договор по причине отсутствия паспорта вакцинации не будут. Ситуацию с ними обсудят по возвращении из декрета.
В мире,РИА Новости,Таллин,
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