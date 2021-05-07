Леонид Пасечник: «На Украине идет настоящая гражданская война»

По его словам, жители Донбасса не согласились, что «доминирующим началом должен быть фашизм», что надо забыть русский язык и прекратить дружить с Россией.

Ранее стало известно, что за последние трое суток увеличилась интенсивность огня по территории Донецка со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР. Он отметил, что с 4 мая противник увеличил интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, миномётов и вооружения БМП-2. В Донбассе это связали с массовым прибытием на Украину представителей западных кураторов.