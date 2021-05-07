Грабители взяли в заложники сотрудников банка в США

По их данным, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Предположительно, сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших не поступало.
"Мы ведем переговоры, - приводит телеканал слова представителя местного полицейского управления. - Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка".
По словам представителя полиции, в расследовании инцидента участвуют специалисты Федерального бюро расследований. Как уточняет телеканал, сигнал об ограблении поступил полицейским приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск).