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Грабители взяли в заложники сотрудников банка в Миннесоте

ТАСС
1 час назад
Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.
Грабители взяли в заложники сотрудников банка в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их данным, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Предположительно, сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших не поступало.
"Мы ведем переговоры, - приводит телеканал слова представителя местного полицейского управления. - Внутри удерживается неизвестное число сотрудников банка".
По словам представителя полиции, в расследовании инцидента участвуют специалисты Федерального бюро расследований. Как уточняет телеканал, сигнал об ограблении поступил полицейским приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск).
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