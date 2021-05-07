Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Общее число заразившихся COVID-19 в мире превысило 155,9 миллиона. Такие данные были получены на основе информации властей, экспертов и СМИ.

Соответственно, как отмечают эксперты, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты. Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 миллиардов 795 миллионов человек по состоянию на середину 2020 года, передает ТАСС.

По последним данным, в мире зарегистрировано 155 912 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. Около половины из них приходится на пять стран - США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).

При этом во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме.