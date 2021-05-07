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Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

ТК «Звезда»
1 час назад
Общее число заразившихся COVID-19 в мире превысило 155,9 миллиона. Такие данные были получены на основе информации властей, экспертов и СМИ.
Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Соответственно, как отмечают эксперты, доля инфицированных составляет более 2% населения планеты. Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 миллиардов 795 миллионов человек по состоянию на середину 2020 года, передает ТАСС.
По последним данным, в мире зарегистрировано 155 912 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. Около половины из них приходится на пять стран - США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).
При этом во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме.
Ранее профессор медфакультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов COVID-19. По его словам, наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля.
В мире,Общество,ИТАР-ТАСС,
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