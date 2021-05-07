Блинкен ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Но также важно и то, < > что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.