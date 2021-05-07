Шестиклассница устроила стрельбу в школе в CША

Инцидент произошел в средней школе города Ригби, штат Айдахо, в четверг, 6 мая. Как рассказал шериф округа Джефферсон Стив Андерсон в ходе пресс-конференции, школьница вытащила пистолет из своего рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами школы. Одной из учительниц удалось обезоружить девочку и удерживать ее до прибытия полиции. Учащихся эвакуировали в соседнюю школу.