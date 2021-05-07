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Шестиклассница с пистолетом устроила стрельбу в школе

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
В CША шестиклассница принесла пистолет в школу и выстрелила в двух учеников и одного сотрудника учебного заведения. Об этом сообщает Associated Press.
Шестиклассница устроила стрельбу в школе в CША
Фото: pixabay.compixabay.com
Инцидент произошел в средней школе города Ригби, штат Айдахо, в четверг, 6 мая. Как рассказал шериф округа Джефферсон Стив Андерсон в ходе пресс-конференции, школьница вытащила пистолет из своего рюкзака и произвела несколько выстрелов внутри и за пределами школы. Одной из учительниц удалось обезоружить девочку и удерживать ее до прибытия полиции. Учащихся эвакуировали в соседнюю школу.
Двое раненых учеников госпитализированы, одному из них может потребоваться операция, однако их могут выписать уже в пятницу, 7 мая. Раненому сотруднику школы оказали медицинскую помощь и выписали. Власти выясняют мотивы произошедшего и пытаются узнать, как в руки шестиклассницы попало оружие.
Ранее в Перми пассажирка выстрелила в голову водителю такси из травматического пистолета из-за того, что ее не устроила цена поездки. На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки. В итоге россиянка достала пистолет, выстрелила, но промахнулась. 63-летний таксист получил травму губы.
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