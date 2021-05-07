«Не педалируйте тему НАТО»: США дали совет Киеву

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США держат дверь "открытой" для вступления Украины в НАТО в связи с недавней эскалацией напряженности в отношениях с Россией , заявила журналистам на "борту N1" заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Администрация [президента США Джо] Байдена привержена обеспечению принципа отрытых дверей в НАТО для кандидатов, которые готовы к этому, а также в силах выполнять обязательства членов и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, "Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ верховенства закона и экономического роста, а также неприкосновенность ее границы и ее пограничной борьбы против российской агрессии".

В свою очередь, после этих заявлений журналисты потребовали у Жан-Пьер разъяснений по поводу позиции США относительно членства именно Украины в НАТО. На это представитель администрации президента США ответила: "Да", но снова уточнила, что определяющими факторами являются готовность страны к членству в Альянсе и ее способность усилить НАТО. Стоит отметить, что Жан-Пьер отвечала так, что осталось непонятно: поддерживает ли Белый дом Украину в ее североатлантических притязаниях или просто одобряет принципы по вступлению в Альянс.

В целом же, представитель администрации американского лидера ни разу не сказала: "Украина" или "Киев" применительно к членству в НАТО. Также в четверг, 6 мая, находившийся с визитом на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может увеличить помощь Украине в области безопасности после "безрассудных и агрессивных" действий России по сосредоточению войск около украинской границы. Дипломат также не сообщил о взглядах Вашингтона на стремление Украины присоединиться к НАТО.

"Могу сказать вам, господин президент, что мы твердо поддерживаем вас, и наши партнеры тоже. Я слышал то же самое, когда был в НАТО пару недель назад, и мы надеемся, что Россия прекратит безрассудные и агрессивные действия", - подчеркнул Блинкен в ходе совместного брифинга с Зеленским.

Он сказал, что Вашингтон "активно рассматривает возможность дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества в области безопасности". Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия вывела лишь около 3,5 тысяч из десятков тысяч военнослужащих, дислоцированных на Крымском полуострове.

"Это может представлять угрозу. Никто не хочет этих сюрпризов", - сказал он.

Оба политика отметили, что, хотя Россия отвела часть своих сил от границ с Украиной, значительное количество войск и техники все еще находится там. Блинкен сказал, что Вашингтон следит за ситуацией "очень, очень внимательно", поскольку "Россия имеет возможность в довольно короткие сроки предпринять агрессивные действия, если она того пожелает". США (в лице Байдена) уже обещали Зеленскому "непоколебимую поддержку" в апреле на фоне возмущения Вашингтона скоплением российских войск в южных регионах РФ, однако, и тогда про членство Украины в НАТО американская сторона ни сказала ни слова. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также в четверг в Брюсселе заявил, что военный альянс из 30 стран "должен сохранять бдительность и внимательно следить за развитием событий" на Украине и вблизи нее.

"Мы видели некоторое сокращение численности российских войск, но там остались десятки тысяч, и мы также видим, что Россия сохранила много оружия и заранее подготовленного оборудования", - сказал Столтенберг.

"Ответный сигнал от Нуланд: по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст", - рассказал источник издания.

Зеленский несколько дней назад ясно дал понять, что хочет серьезных действий от НАТО: "четкого сигнала о европейской и евроатлантической перспективе" Украины.

"Откладывание этих вопросов на "позже", "когда-нибудь", "[через] 10 лет" должно закончиться", - написал украинский лидер в Twitter.

При этом, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что США активно поддерживают государственную и общественную трансформацию республики, которая обеспечит полноценное присоединение страны к Евросоюзу и НАТО. Он также назвал Вашингтон "союзником" Киева и заявил, что во время визита Блинкена "украинская сторона услышала очень важные вещи". При этом, и в самой Украине далеко не все разделяют оптимистичные настроения властей своей страны относительно членства в НАТО. По словам политолога Александра Дудчака, Вашингтон держит Киев на нужной дистанции, чтобы не оттолкнуть, но и не принимать в НАТО, передает RT.

"США никогда не говорили о том, что они против вступления Украины в НАТО. Это продолжение все той же риторики: да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определенные требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться", - указал эксперт.

Он объяснил, что Альянсу "лишняя ответственность ни к чему".