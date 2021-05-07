«Не педалируйте тему НАТО»: США дали совет Киеву

"Администрация [президента США Джо] Байдена привержена обеспечению принципа отрытых дверей в НАТО для кандидатов, которые готовы к этому, а также в силах выполнять обязательства членов и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе", - сказала Жан-Пьер.
"Могу сказать вам, господин президент, что мы твердо поддерживаем вас, и наши партнеры тоже. Я слышал то же самое, когда был в НАТО пару недель назад, и мы надеемся, что Россия прекратит безрассудные и агрессивные действия", - подчеркнул Блинкен в ходе совместного брифинга с Зеленским.
"Это может представлять угрозу. Никто не хочет этих сюрпризов", - сказал он.
"Мы видели некоторое сокращение численности российских войск, но там остались десятки тысяч, и мы также видим, что Россия сохранила много оружия и заранее подготовленного оборудования", - сказал Столтенберг.
"Ответный сигнал от Нуланд: по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст", - рассказал источник издания.
"Откладывание этих вопросов на "позже", "когда-нибудь", "[через] 10 лет" должно закончиться", - написал украинский лидер в Twitter.
"США никогда не говорили о том, что они против вступления Украины в НАТО. Это продолжение все той же риторики: да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определенные требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться", - указал эксперт.
"Это пожелание со стороны американской администрации в прежнем духе, ни к чему не обязывающее США. Но в Киеве могут отчитаться перед той частью населения, которая за это выступает, что мы заслужили знаки внимания со стороны США и мы движемся в правильном направлении", - отметил аналитик.