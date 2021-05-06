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Чешское радио поделилось подробностями дела о взрывах во Врбетице

Национальная Служба Новостейиещё 1
26 минут назад
Временно нанятые рабочие фирмы Imex Group, арендатора складов с боеприпасами в чешской Врбетице, неожиданно получили отгул за день до первого взрыва, произошедшего 15 октября 2014 года. Об этом сообщает Чешское радио.
В Чехии всплыли подробности дела о взрывах во Врбетице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«И, наоборот, склад в этот день решил посетить владелец фирмы Петр Бернатик-младший», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, однако получили отгул. Кроме того, Бернатик должен был посетить склад с оружием один, хотя обычно приезжал для контроля помещения с сопровождающими.
Чешское радио отмечает, что эту информацию подтвердили несколько источников, полиция и прокуратура.
При этом в феврале 2021 года полицейские на несколько часов задержали Бернатика. В его доме и фирме прошли обыски. Как отмечает Чешское радио, основываясь на этих данных, Бернатика подозревают «в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом». Правоохранители выясняют, мог ли он помочь представителям российских спецслужб попасть на территорию складов.
Взрыв на складе вооружения во Врбетице произошел 15 октября 2014 года, в результате погибли два человека.
Чехия в апреле заявила о возможной причастности России к инциденту. По данным чешских властей, к взрыву имеют отношение предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслан Боширов, они объявлены в розыск. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва назвала обвинения в свой адрес голословными и в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
Позже в МИД России назвали инициированное Чехией расследование взрывов «маразматическим парадом».
Между тем, генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что уголовное дело о взрывах во Врбетице может быть закрыто, если следователи не смогут допросить подозреваемых в причастности к инциденту россиян, отмечает «Свободная пресса».
В мире,Павел Земан,Руслан Боширов,Александр Петров,Министерство обороны,Генштаб,Генпрокуратура РФ,МИД,РИА Новости,
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