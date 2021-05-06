Турция готова принимать россиян с июня

Ожидается, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Турции нормализуется к началу июня и российские туристы смогут вернуться. Об этом РИА Новости заявил представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).
Он подчеркнул, что в Турции уже наблюдается спад заболеваемости.
«Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян», - заверил представитель TURSAB.
«Рамблер» писал, что 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. На тот момент, по данным Роспотребнадзора, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции был самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.