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В Турции заявили о готовности принять российских туристов с июня

Алиса Селезнёва
31 минуту назад
Ожидается, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Турции нормализуется к началу июня и российские туристы смогут вернуться. Об этом РИА Новости заявил представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).
Турция готова принимать россиян с июня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он подчеркнул, что в Турции уже наблюдается спад заболеваемости.
«Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян», - заверил представитель TURSAB.
«Рамблер» писал, что 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. На тот момент, по данным Роспотребнадзора, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции был самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Позднее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал «внушительные поставки» российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В мире,Татьяна Голикова,Реджеп Эрдоган,Ассоциация туроператоров России,РИА Новости,Турция,
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