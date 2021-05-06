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Зеленский пошутил о "русском присутствии" даже на его брифинге с Блинкеном

ТАССиещё 6
36 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский отметил "русское присутствие" на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг. Так он прокомментировал реплику иностранной журналистки на мероприятии.
Глава государства, говоривший перед этим на украинском, по-английски уточнил у журналистки BBC, понимает ли она его слова.
"У меня [синхронный] русский перевод. Все хорошо", - ответила она. "Русский перевод? Они здесь. Они везде", - с иронией отметил глава государства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом на Украину утром в четверг. С главой государства он побеседовал после встречи с депутатами Верховной рады и переговоров с главой МИД и представителями неканонической Православной церкви на Украине.
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