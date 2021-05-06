Зеленский пригласил Байдена на Украину

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Свое приглашение глава Украины озвучил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год - фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» - первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», - заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что поражен осведомленностью госсекретаря и его команды по поводу происходящего на Украине.

«Команда [Блинкена] прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус», - заявил украинский лидер, не уточнив, какие именно минусы увидел в осведомленности американской делегации.

В свою очередь, по данным РИА Новости, Блинкен поблагодарил за приглашение и пообещал передать его президенту США.

«Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь ( ) Мы найдем соответствующее время, когда сможем приехать на Украину», - сказал он.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.