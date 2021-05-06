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Зеленский пригласил Байдена на Украину

Алиса Селезнёва
44 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена приехать с официальным визитом и принять участие в саммите «Крымской платформы». Об этом пишет ТАСС.
Зеленский пригласил Байдена на Украину
Фото: ReutersReuters
Свое приглашение глава Украины озвучил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год - фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» - первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», - заявил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что поражен осведомленностью госсекретаря и его команды по поводу происходящего на Украине.
«Команда [Блинкена] прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус», - заявил украинский лидер, не уточнив, какие именно минусы увидел в осведомленности американской делегации.
В свою очередь, по данным РИА Новости, Блинкен поблагодарил за приглашение и пообещал передать его президенту США.
«Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь ( ) Мы найдем соответствующее время, когда сможем приехать на Украину», - сказал он.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую нужно исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка - «Крымская платформа».
В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,Украина,
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