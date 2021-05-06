Леонид Пасечник: "Визит Блинкена спровоцирует обострение в Донбассе"

«Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которое в конечном итоге... должно будет привести к развязыванию военного конфликта», — подчеркнул глава самопровозглашенной ЛНР.
«А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать», — добавил Пасечник.
«Единственное, чем помогают Украине, это вооружением, это боеприпасами, это каким-то обмундированием и так далее, беспилотными летательными аппаратами...», — заметил Пасечник.