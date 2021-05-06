Глава МИД Украины одобрил встречу Путина и Байдена

При этом глава ведомства отметил, что понимает всех тех, кто обеспокоен по поводу встречи из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха предательства. Он объяснил, что видит данную ситуации по-другому с профессиональной, дипломатической точки зрения. По его словам, саммит между лидерами и России и США не вредит интересам Украины, по крайней мере на данный момент.