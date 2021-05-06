Глава МИД Украины одобрил встречу Путина и Байдена

Кулеба
заявил, что предложение о саммите между президентами России и США позволило «выиграть время», так как, по его мнению, «Путин
не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече для их обсуждения этих самых правил».
При этом глава ведомства отметил, что понимает всех тех, кто обеспокоен по поводу встречи из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха предательства. Он объяснил, что видит данную ситуации по-другому с профессиональной, дипломатической точки зрения. По его словам, саммит между лидерами и России и США не вредит интересам Украины, по крайней мере на данный момент.