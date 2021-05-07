Глава ЛНР назвал вероятную тему переговоров Путина и Байдена

Он пояснил, что конфликт в Донбассе затрагивает интересы практически всей Западной Европы и США, кроме того, в происходящее "пытаются втянуть" Россию. При этом глава самопровозглашенной ЛНР согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации. По его мнению, ситуация "дошла уже до крайней черты" и "до абсурда доводить никто не будет".