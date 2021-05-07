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Глава ЛНР назвал Донбасс вероятной темой переговоров Путина и Байдена

Газета.Ruиещё 6
21 минуту назад
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник уверен, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
Глава ЛНР назвал вероятную тему переговоров Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На мой взгляд, на сегодняшний день Донбасс – это одна из самых горячих точек на Земле Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным", – заявил Пасечник.
Он пояснил, что конфликт в Донбассе затрагивает интересы практически всей Западной Европы и США, кроме того, в происходящее "пытаются втянуть" Россию. При этом глава самопровозглашенной ЛНР согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации. По его мнению, ситуация "дошла уже до крайней черты" и "до абсурда доводить никто не будет".
В середине апреля глава США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Впоследствии Байден выразил надежду, что переговоры состоятся в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера не было.
По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается. Ранее сообщалось, что США и Украина договорились координировать позиции при подготовке саммита Путина и Байдена.
В мире,Политика,Леонид Пасечник,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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