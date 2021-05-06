Украина обвинила РФ в злоупотреблении площадкой ООН

Напомним, Россия провела неформальное (по «формуле Арриа») заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
заявил, что реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала
«ощущение, близкое к тошноте».