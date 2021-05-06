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Украина пожаловалась на «злоупотребление» площадкой ООН со стороны России

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал заседание СБ ООН по «формуле Арриа» на тему преступлений украинских националистов.
Украина обвинила РФ в злоупотреблении площадкой ООН
Фото: ReutersReuters
Он заявил, что неформальное обсуждение стало «очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны постоянного члена СБ ООН» – России, которая якобы «продолжает использовать» трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года «для разжигания вражды и ненависти».
По его версии, «свидетельства и дезинформация», представленные на заседании, «не имеют ничего общего с трагическими событиями в Одессе 2 мая, а направлены исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании», передает «Укринформ».
Напомним, Россия провела неформальное (по «формуле Арриа») заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте».
В мире,Сергей Кислица,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,Укринформ,Россия,Украина,
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