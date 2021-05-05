Савченко назвала ошибкой блокаду Донбасса

Как сообщал «Рамблер», Надежда Савченко — бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, экс-депутат Верховной рады Украины и бывшая делегат Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы
. В 2014 году Надежда Савченко была взята в плен бойцами ЛНР. Это произошло вблизи поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. В России ее обвинили в причастности к смерти репортеров, осудили на 22 года, но позже помиловали указом президента РФ. После этого украинские власти наградили Савченко, а затем возбудили против нее уголовное дело за подготовку путча.