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Савченко назвала ошибкой блокаду Донбасса

Вероника Полынина
26 минут назад
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала ошибки украинской власти в Донбассе, передает РИА «Новости».
Савченко назвала ошибкой блокаду Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Неправильно все пошло с самого начала, < > и нужно понимать, что мы не так сделали в предыдущих созывах Верховной рады, в 2014, 2015, 2016 годах, что мы запустили такой процесс», — заявила Савченко в эфире «4 канала».
Главной ошибкой, по мнению экс-депутата, стала потеря контроля над экономикой региона. Савченко отметила, что киевские власти должны были «заполнить» Донбасс гривной, чтобы туда «не зашел рубль».
«Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику», - пояснила она.
Она также подчеркнула, что российские паспорта, которые получили жители неподконтрольных Киеву территорий, действительно превращают жителей Донбасса в граждан России и дает им право рассчитывать на поддержку со стороны России.
Раньше у этих людей были паспорта Украины, но, как выяснилось, рассчитывать на защиту со стороны Киева было нельзя. По мнению Савченко, «это пробел власти» и «очень большая проблема» для Киева.
Как сообщал «Рамблер», Надежда Савченко — бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, экс-депутат Верховной рады Украины и бывшая делегат Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2014 году Надежда Савченко была взята в плен бойцами ЛНР. Это произошло вблизи поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. В России ее обвинили в причастности к смерти репортеров, осудили на 22 года, но позже помиловали указом президента РФ. После этого украинские власти наградили Савченко, а затем возбудили против нее уголовное дело за подготовку путча.
В мире,Надежда Савченко,Верховная Рада,Совет Европы,ВГТРК,РИА Новости,
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