Савченко назвала ошибкой блокаду Донбасса

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«Неправильно все пошло с самого начала, < > и нужно понимать, что мы не так сделали в предыдущих созывах Верховной рады, в 2014, 2015, 2016 годах, что мы запустили такой процесс», — заявила Савченко в эфире «4 канала».

Главной ошибкой, по мнению экс-депутата, стала потеря контроля над экономикой региона. Савченко отметила, что киевские власти должны были «заполнить» Донбасс гривной, чтобы туда «не зашел рубль».

«Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику», - пояснила она.

Она также подчеркнула, что российские паспорта, которые получили жители неподконтрольных Киеву территорий, действительно превращают жителей Донбасса в граждан России и дает им право рассчитывать на поддержку со стороны России.

Раньше у этих людей были паспорта Украины, но, как выяснилось, рассчитывать на защиту со стороны Киева было нельзя. По мнению Савченко, «это пробел власти» и «очень большая проблема» для Киева.