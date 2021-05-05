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На Украине на границе с РФ появились противотанковые рвы

Газета.Ru
40 минут назад
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что на границе с Россией были вырыты 400 км противотанкового рва. Работы велись последние несколько лет, приводит его заявление РБК "Украина" (сайт заблокирован на территории России Роскомнадзором). По словам главы ведомства, было установлено 100 км металлического забора и протянуто 70 км колючей проволоки. Уточняется, что работы окончены пока только на харьковской границе. Дейнеко подчеркнул, что проекта под названием "Стена", в рамках которого предполагалось сделать сеть фортификационных сооружений, больше нет. "Такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от русских "Искандеров" и танков, уже не существует", - объяснил он. Также глава Государственной пограничной службы страны уверен, что единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию украинских воинов. Ранее президент США Джо Байден отменил проекты финансирования стены на границе с Мексикой. Часть денег будет направлена на борьбу с экологическим ущербом от ее строительства.
На Украине на границе с РФ появились противотанковые рвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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