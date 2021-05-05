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Меркель после ухода с поста канцлера намерена выспаться и погулять на природе

ТАССиещё 1
1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что во время пандемии у нее нет времени думать о своем будущем после ухода с поста главы германского правительства. Она планирует заняться этим после окончания срока на посту канцлера.
Меркель: "Работа занимает все мое время"
Фото: ReutersReuters
"Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после (прекращения полномочий канцлера - прим. ТАСС). Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", - сказала Меркель в среду на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Трансляцию вела Нидерландская радиовещательная корпорация.
Следующие парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года без участия действующего канцлера Ангелы Меркель. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру от консервативного блока ХДС/ ХСС на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики. В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером. Меркель руководит кабинетом с ноября 2005 года.
В мире,Ангела Меркель,ИТАР-ТАСС,Германия,
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