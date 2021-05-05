Меркель: "Работа занимает все мое время"

"Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после (прекращения полномочий канцлера - прим. ТАСС). Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", - сказала Меркель в среду на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации. Трансляцию вела Нидерландская радиовещательная корпорация.