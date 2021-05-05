Меркель: "Работа занимает все мое время"

Следующие парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года без участия действующего канцлера Ангелы Меркель. Она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру от консервативного блока ХДС/ ХСС на пост главы правительства ФРГ и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики. В конце 2018 года Меркель покинула пост председателя христианских демократов, но осталась канцлером. Меркель руководит кабинетом с ноября 2005 года.