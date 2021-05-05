По данным агентства, речь идет об акциях Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 миллиарда долларов и акциях AutoNation Inc. (крупнейший автодилер в США) на сумму более 300 миллионов долларов.

Как писал «Рамблер», Билл Гейтс объявил о расставании с женой 4 мая. По его словам, они решили развестись «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Гейтс напомнил, что за 27 лет брака они с Мелиндой вырастили троих детей и создали благотворительный фонд. Гейтсы планируют продолжать совместную работу в фонде.

Forbes оценивает состояние Гейтса в 124 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей.