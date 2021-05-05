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Появились детали раздела имущества Гейтса после развода

Мария Иванова
41 минуту назад
Фонд Cascade Investment, созданный основателем Microsoft Биллом Гейтсом, перевел ценные бумаги на сумму более 1,8 миллиарда долларов в пользу его супруги Мелинды Гейтс. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, речь идет об акциях Канадской национальной железнодорожной компании на 1,5 миллиарда долларов и акциях AutoNation Inc. (крупнейший автодилер в США) на сумму более 300 миллионов долларов.
Как писал «Рамблер», Билл Гейтс объявил о расставании с женой 4 мая. По его словам, они решили развестись «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
Гейтс напомнил, что за 27 лет брака они с Мелиндой вырастили троих детей и создали благотворительный фонд. Гейтсы планируют продолжать совместную работу в фонде.
Forbes оценивает состояние Гейтса в 124 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей.
В СМИ появилась информация, что Мелинда Гейтс не будет претендовать на алименты при разводе. В своем заявлении Мелинда Гейтс указала, что брак «разорван безвозвратно». Она отметила, что не ищет дополнительной финансовой поддержки, и попросила суд решить все имущественные вопросы так, как указано в их «соглашении о раздельном проживании».
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