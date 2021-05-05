Раскрыта причина смерти принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II
принц Филипп умер от старости. Как сообщает
Daily Mail, такая причина указана в его свидетельстве о смерти, обнародованном 3 мая.
Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.
Daily Mail отмечает, что британские медики указывают в качестве причины смерти старость, когда человеку было более 80 лет и он не страдал от каких-либо заболеваний и травм. Перенесенную операцию врачи не стали связывать со смертью принца.