Раскрыта причина смерти принца Филиппа

Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.

Daily Mail отмечает, что британские медики указывают в качестве причины смерти старость, когда человеку было более 80 лет и он не страдал от каких-либо заболеваний и травм. Перенесенную операцию врачи не стали связывать со смертью принца.