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Раскрыта причина смерти принца Филиппа

Мария Иванова
39 минут назад
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер от старости. Как сообщает Daily Mail, такая причина указана в его свидетельстве о смерти, обнародованном 3 мая.
Как писал «Рамблер», принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Представители королевской семьи рассказали, что он мирно скончался в Виндзорском замке, куда вернулся после длительной госпитализации и операции на сердце.
Daily Mail отмечает, что британские медики указывают в качестве причины смерти старость, когда человеку было более 80 лет и он не страдал от каких-либо заболеваний и травм. Перенесенную операцию врачи не стали связывать со смертью принца.
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