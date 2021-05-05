Причиной смерти принца Филиппа стала старость, а не сопутствующие болезни. Об этом рассказал глава королевского двора и врач королевы Елизаветы II

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.

В обнародованном свидетельстве о смерти в графе о причине смерти указано: «старость». В Британии закон разрешает указывать данный параметр, если умершему было больше восьмидесяти лет.

Известно, что у принца Филиппа были сопутствующие заболевания, а несколько месяцев назад он перенес операцию на сердце. Однако установлено, что жизненные показатели королевской особы снижались от старости, из-за чего принц и скончался.

В документе также прописано, что кончину принца Филиппа зафиксировал его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер-Бейкуэлл, пишет издание The Daily Mail

СПРАВКА «ВМ»