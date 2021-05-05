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Раскрыта официальная причина смерти принца Филиппа

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Причиной смерти принца Филиппа стала старость, а не сопутствующие болезни. Об этом рассказал глава королевского двора и врач королевы Елизаветы II.
Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.
В обнародованном свидетельстве о смерти в графе о причине смерти указано: «старость». В Британии закон разрешает указывать данный параметр, если умершему было больше восьмидесяти лет.
Известно, что у принца Филиппа были сопутствующие заболевания, а несколько месяцев назад он перенес операцию на сердце. Однако установлено, что жизненные показатели королевской особы снижались от старости, из-за чего принц и скончался.
В документе также прописано, что кончину принца Филиппа зафиксировал его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер-Бейкуэлл, пишет издание The Daily Mail.
Ранее сообщалось, что принц Чарльз получил титулы умершего отца.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 году Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности.
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