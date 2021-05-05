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Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Газета.Ru
1 час назад
Президент США Джозеф Байден заявил, что рассчитывает на переговоры российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне. Об этом сообщает "Интерфакс". "Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос о перспективах такой встречи. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам. В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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