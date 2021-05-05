В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 3,2 миллиона

Вечерняя Москва
1 час назад
Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 3 209 109 пациентов с таким диагнозом.
3,2 млн человек погибло от COVID-19 в мире
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
За последние сутки в мире было выявлено 644 685 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 153 187 889 человек. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом увеличилось за минувшие 24 часа на 10 501.
В тройку государств с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 по-прежнему входят США (32 083 656), Индия (20 282 833) и Бразилия (14 754 910), сообщается на официальном сайте ВОЗ.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. За последние 24 часа в стране выявили 7770 случаев COVID-19.
В мире,Михаил Мурашко,ВОЗ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители