Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

В настоящее время в королевстве делают прививки тремя вышеупомянутыми препаратами. Чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Великобритании по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.