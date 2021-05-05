Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19

По ее информации, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти
. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Альтернативным вариантом может стать вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer
и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета или американской компании Moderna.