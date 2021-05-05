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Times: в Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса

ТАССиещё 5
1 час назад
Власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет сделать третью прививку от коронавируса для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству. Об этом в среду сообщила газета The Times.
Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее информации, в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Великобритании Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Альтернативным вариантом может стать вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета или американской компании Moderna.
В настоящее время в королевстве делают прививки тремя вышеупомянутыми препаратами. Чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в Великобритании по решению правительства увеличили с трех недель до трех месяцев.
В мире,Крис Уитти,Pfizer,Газета The Times,Соединенное Королевство,
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