В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Блинкен призвал заставить Россию соблюдать международные обязательства

Газета.Ruиещё 7
1 час назад
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы она выполняла свои международные обязательствах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Блинкен призвал оказывать давление на Россию
Фото: Tom Brenner/ReutersTom Brenner/Reuters
"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву соблюдать свои международные обязательства", – написал глава американского Госдепартамента.
Ранее Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден на встрече с лидером России Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений. По его словам, возможная встреча глав государств пошла бы на пользу обеим странам.
В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.
В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,Россия,Соединенные Штаты,
89
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители