Трамп представил онлайн-платформу для общения со сторонниками

Бывший президент США Джо Байден представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками. Об этом пишет FoxNews.

Фото: Alex Brandon/AP Alex Brandon/AP

Платформа называется «Donald J. Trump for President» ( Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео.

По словам источника, близкого к платформе, «это всего лишь способ односторонней связи».

Ранее стало известно, что независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет экс-президенту пользоваться соцсетью.