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Трамп представил онлайн-платформу для общения со сторонниками

Газета.Ruиещё 1
40 минут назад
Бывший президент США Джо Байден представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками. Об этом пишет FoxNews.
Трамп представил онлайн-платформу для общения со сторонниками
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP
Платформа называется «Donald J. Trump for President» (Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео.
По словам источника, близкого к платформе, «это всего лишь способ односторонней связи».
Ранее стало известно, что независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет экс-президенту пользоваться соцсетью.
Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия его сторонниками.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Fox News,Соединенные Штаты,
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