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В Чехии не исключили приостановку дела по Врбетице, если подозреваемых не допросят

ТАССиещё 7
1 час назад
Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный прокурор Чехии Павел Земан.
В Чехии допустили приостановку дела по Врбетице
Фото: ReutersReuters
"Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян], - отметил он. - Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых".
Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления чешской стороны, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.
В мире,Павел Земан,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Александр Петров,Мария Захарова,ГРУ,МИД,Россия,Чешская Республика,
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