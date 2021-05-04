У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

Бывший президент Украины
(с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко
тайно контролировал по меньшей мере шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов, включая роскошную мебель для его дома и дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина
"Казаки на Черном море". Как сообщается в понедельник на сайте
Центра по исследованию коррупции и организованной преступности - международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих центров расследований, - операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.