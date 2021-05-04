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У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

ТАСС
20 минут назад
Бывший президент Украины (с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко тайно контролировал по меньшей мере шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов, включая роскошную мебель для его дома и дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море". Как сообщается в понедельник на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности - международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих центров расследований, - операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.
У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным центра, используя офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели мягкую мебель на сумму более $100 тыс. у итальянских производителей мебели класса люкс. Согласно документам, просочившимся в сеть в 2019 году, семья Порошенко контролировала компанию.
Как отмечается в докладе, Порошенко также был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо Порошенко Raiffeisen указал в качестве бенефициара его давнего делового партнера Сергея Зайцева. По информации центра, еще 11 офшорных компаний, работающих с Raiffeisen, также были связаны с Порошенко.

Тяга к искусству

Как отмечается в расследовании, в мае 2012 года Порошенко, будучи министром экономического развития и торговли Украины, приобрел сюрреалистическую скульптуру "Длинноногий слон" Сальвадора Дали. Сделка была совершена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. По данным центра, связанная с Порошенко фирма Linquist Ltd заплатила за скульптуру $338 500. Raiffeisen также указал Зайцева бенефициарным владельцем. Позже Linquist Ltd перепродала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.
В апреле 2013 года, не занимая министерских постов, Порошенко использовал компанию Vernon Holdings для покупки произведений искусства на £4,8 млн (около $6,7 млн) преимущественно русских художников, включая картину Ильи Репина "Казаки на Черном море". Позднее компания передала Порошенко юридическое право собственности на это произведение искусства в помещении почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, которое располагалось внутри штаб-квартиры одного из предприятий Порошенко. В то время консул Сейшельских Островов Олег Гладковский был другом и деловым партнером Порошенко.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в прошлом году наложило судебный запрет на коллекцию произведений искусства за запрещение продажи или вывоза с Украины после того, как заявило, что она была ввезена в страну незаконно, без уплаты таможенных пошлин.
После поражения во втором туре президентских выборов весной 2019 года Порошенко стал на Украине фигурантом более десятка уголовных дел. Экс-президента подозревают в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе и "при подписании минских соглашений", злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
Кроме того, 1 августа 2019 года ГБР зарегистрировало уголовное дело о причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры.
В мире,Олег Гладковский,Валерия Гонтарева,Сергей Зайцев,Илья Репин,Петр Порошенко,Укроборонпром,Правительство Украины,Украина,
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