У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина

Бывший президент Украины (с 2014 по 2019 годы) Петр Порошенко тайно контролировал по меньшей мере шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов, включая роскошную мебель для его дома и дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура "Длинноногий слон" Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море". Как сообщается в понедельник на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности - международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих центров расследований, - операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.

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По данным центра, используя офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели мягкую мебель на сумму более $100 тыс. у итальянских производителей мебели класса люкс. Согласно документам, просочившимся в сеть в 2019 году, семья Порошенко контролировала компанию.

Как отмечается в докладе, Порошенко также был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо Порошенко Raiffeisen указал в качестве бенефициара его давнего делового партнера Сергея Зайцева . По информации центра, еще 11 офшорных компаний, работающих с Raiffeisen, также были связаны с Порошенко.

Тяга к искусству

Как отмечается в расследовании, в мае 2012 года Порошенко, будучи министром экономического развития и торговли Украины, приобрел сюрреалистическую скульптуру "Длинноногий слон" Сальвадора Дали. Сделка была совершена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. По данным центра, связанная с Порошенко фирма Linquist Ltd заплатила за скульптуру $338 500. Raiffeisen также указал Зайцева бенефициарным владельцем. Позже Linquist Ltd перепродала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.

В апреле 2013 года, не занимая министерских постов, Порошенко использовал компанию Vernon Holdings для покупки произведений искусства на £4,8 млн (около $6,7 млн) преимущественно русских художников, включая картину Ильи Репина "Казаки на Черном море". Позднее компания передала Порошенко юридическое право собственности на это произведение искусства в помещении почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, которое располагалось внутри штаб-квартиры одного из предприятий Порошенко. В то время консул Сейшельских Островов Олег Гладковский был другом и деловым партнером Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в прошлом году наложило судебный запрет на коллекцию произведений искусства за запрещение продажи или вывоза с Украины после того, как заявило, что она была ввезена в страну незаконно, без уплаты таможенных пошлин.

После поражения во втором туре президентских выборов весной 2019 года Порошенко стал на Украине фигурантом более десятка уголовных дел. Экс-президента подозревают в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе и "при подписании минских соглашений", злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".