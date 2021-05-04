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Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков

ТАССиещё 1
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране, сообщила во вторник президентская пресс-служба.
Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", - сказано в сообщении.
Как подчеркивается, с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком "инициировали перед главой государства вопрос о лишении перечисленных в указе лиц воинских и специальных званий". В сообщении указывается, что "более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий".
В мире,Александр Лукашенко,МВД,Беларусь,
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