Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков

Как подчеркивается, с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком "инициировали перед главой государства вопрос о лишении перечисленных в указе лиц воинских и специальных званий". В сообщении указывается, что "более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий".