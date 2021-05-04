Согласно изданию, причина улучшения ситуации — «выход на полную проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора», который «должен обеспечить водой около трети населения столицы Крыма». Deutsche Welle уверяет, что обеспечение жителей Симферополя холодной водой стало возможным благодаря новейшим европейским насосам, которые оказались в Крыму вопреки санкциям. Поставщиком соответствующего оборудования стала компания «ВДК автоматика» (VDK), выступающая резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Deutsche Welle замечает, что поставка насосов в Крым нарушает европейское законодательство, однако не противоречит российскому. В издании допускают, что у конечных пользователей закупленного оборудования в перспективе могут возникнуть проблемы с его обслуживаем.