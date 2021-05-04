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В Крыму вопреки санкциям оказались новейшие европейские насосы

Lenta.ru
1 час назад
В апреле жители Симферополя стали получать холодную воду по 18 часов в день, хотя в последние годы она была доступна людям лишь шесть часов в сутки, пишет Deutsche Welle.
Согласно изданию, причина улучшения ситуации — «выход на полную проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора», который «должен обеспечить водой около трети населения столицы Крыма». Deutsche Welle уверяет, что обеспечение жителей Симферополя холодной водой стало возможным благодаря новейшим европейским насосам, которые оказались в Крыму вопреки санкциям. Поставщиком соответствующего оборудования стала компания «ВДК автоматика» (VDK), выступающая резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».
Deutsche Welle уверяет, что Бештерек-Зуйский водозабор получил семь агрегатов модели CR 185-8 A-F-A-V-HQQV линейки Grundfos, оборудованных двигателями Siemens.
«Поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы, однако, едва ли можно назвать достижением российской инженерной мысли. Дело в том, что они произведены не в России, а в Дании», — пишет издание.
Deutsche Welle замечает, что поставка насосов в Крым нарушает европейское законодательство, однако не противоречит российскому. В издании допускают, что у конечных пользователей закупленного оборудования в перспективе могут возникнуть проблемы с его обслуживаем.
В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к 2024 году удастся создать гарантированный запас воды для населения полуострова.
В мире,Видео,Марат Хуснуллин,Deutsche Welle,Республика Крым,Симферополь,
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