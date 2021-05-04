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Лукашенко назвал Евросоюз и США мерзавцами за отказ помочь в борьбе с COVID-19

Lenta.ru
7 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «последними мерзавцами» американцев и европейцев. Он заявил, что Евросоюз и США отказываются помогать Минску в борьбе с COVID-19, сообщает tyt.by.
«Они же ничем не помогли нам абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли и не надо — не просим мы их», — сказал Лукашенко во время доклада премьер-министра страны Романа Головченко.
При этом в белорусском представительстве Евросоюза заявили, что в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», финансируемого ЕС, было потрачено 3,8 миллиона долларов на приобретение средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования для страны. Так, например, в июне 2020 года Минск получил гуманитарный груз с 2,3 миллиона масок, одним миллионом респираторов, 50 тысячами защитных щитков и 80 тысячами медицинских халатов.
13 апреля Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале в стране третьей волны коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан. По ее словам, белорусские медики за последние дни зафиксировали очередной подъем роста заболеваемости COVID-19, который был характерен для предыдущих вспышек.
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