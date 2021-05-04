"Это также война в Европе": Зеленский о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, обсудил с ними Крым и вступление его страны в ЕС. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президенты встретились в рамках дискуссии о «счастье наций», прошедшей в Варшаве.

В ходе встречи президент Польши Анджей Дуда заявил, что ЕС может стать сильнее после принятия новых членов, в том числе Украины.

Зеленский поблагодарил президентов за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это очень важно после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе.

«Это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе», – подчеркнул он.

Дуда после этого заявил, что в «невозможно смириться» с потерей Киевом своих территорий.

Как писал «Рамблер», ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «Крымской платформы» с участием иностранных лидеров состоится 23 августа 2021 года. По его словам, на саммите планируют принять «конкретные решения» о судьбе полуострова.