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"Это также война в Европе": Зеленский о Крыме и Донбассе

Мария Иванова
12 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, обсудил с ними Крым и вступление его страны в ЕС. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президенты встретились в рамках дискуссии о «счастье наций», прошедшей в Варшаве.
В ходе встречи президент Польши Анджей Дуда заявил, что ЕС может стать сильнее после принятия новых членов, в том числе Украины.
Зеленский поблагодарил президентов за поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это очень важно после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе.
«Это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе», – подчеркнул он.
Дуда после этого заявил, что в «невозможно смириться» с потерей Киевом своих территорий.
Как писал «Рамблер», ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «Крымской платформы» с участием иностранных лидеров состоится 23 августа 2021 года. По его словам, на саммите планируют принять «конкретные решения» о судьбе полуострова.
Жовква рассказал, что после саммита должна появиться декларация и «скоординированный международный инструментарий», с помощью которых Украина попытается забрать Крым у России.
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