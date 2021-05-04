Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во вторник отверг предположение, что хотел "обменять информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины "Спутник V", для чего планировал совершить в середине апреля визит в Москву.

Сообщение Гамачека стало реакцией на опубликованный ранее в местном сетевом издании "Список" материал, в котором утверждается, что в России он якобы намеревался договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов в этой деревне на востоке республики за получение страной партии "Спутника V" и согласие российской стороны провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.

"Однозначно отвергаю спекуляции [на тему планировавшегося визита в Москву] в материале [издания], касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать [информацию о] скандале во Врбетице за поставку вакцины "Спутник V", - отметил Гамачек на своей странице в Twitter. - Данный материал основан на спекулятивных [предположениях], лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло".

Гамачек, намеревавшийся посетить Москву 19 апреля, сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве".