В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Савченко заявила о потере Украиной суверенитета

Мария Иванова
1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина теряет суверенитет. В эфире телеканала «Наш» она допустила, что может стать президентом.
«Государство теряет суверенитет под внешним управлением. Власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живет отдельно», - заявила Савченко.
Она подчеркнула, что президент должен заниматься работой, а не только воплощением своих амбиций.
«Глядя на Зеленского, я поняла, что могу [стать президентом - прим.ред.]. Глядя на него, можно понять, что каждый может быть президентом. Он так и сказал: «Каждый из нас президент», - сказал экс-депутат.
Как писал «Рамблер», в 2018 году украинская Генпрокуратура обвиняла Савченко в планировании теракта в стенах Рады. На заседании парламента ведомство представило видео- и аудиозаписи, на одной из которых Савченко предлагает устроить переворот и говорит, что «их надо убирать физически».
В прокуратуре утверждали, что депутат и ее сообщники планировали напасть на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко с крупнокалиберной снайперской винтовкой «Топаз».
Также сообщалось, что в течение года Савченко ездила по военным частям и агитировала «на подрывную деятельность». Сама Савченко заявляла, что «хотела напугать и взбудоражить Украину». По ее словам, ей было важно, чтобы «власть поняла, что она также смертна».
В мире,Видео,Надежда Савченко,Петр Порошенко,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,ЕС,Украина,
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители