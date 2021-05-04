Савченко заявила о потере Украиной суверенитета

«Государство теряет суверенитет под внешним управлением. Власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живет отдельно», - заявила Савченко.

Она подчеркнула, что президент должен заниматься работой, а не только воплощением своих амбиций.

«Глядя на Зеленского, я поняла, что могу [стать президентом - прим.ред.]. Глядя на него, можно понять, что каждый может быть президентом. Он так и сказал: «Каждый из нас президент», - сказал экс-депутат.

Как писал «Рамблер», в 2018 году украинская Генпрокуратура обвиняла Савченко в планировании теракта в стенах Рады. На заседании парламента ведомство представило видео- и аудиозаписи, на одной из которых Савченко предлагает устроить переворот и говорит, что «их надо убирать физически».

прокуратуре утверждали, что депутат и ее сообщники планировали напасть на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко с крупнокалиберной снайперской винтовкой «Топаз».