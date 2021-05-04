Россиянин пойдет в мэры Нью-Йорка

Россиянин заявил, что «всегда хотел помогать слабым» и не любит несправедливость. «Еще в школе я был маленький, худенький. Но я не любил задир, которые лезли к другим ребятам. Я всегда вступался, лез в драку. Конечно, получал. Но в итоге все знали — с этим лучше не связываться», — сказал владелец компании, занимающейся грузоперевозками.