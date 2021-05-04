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Washington Post: Мелинда Гейтс не будет подавать на алименты после развода

Аргументы Неделииещё 1
16 минут назад
Газета Washington Post, ссылаясь на прошение о разводе Билла и Мелинды Гейтс, сообщила, что супруга основателя Microsoft не нуждается выплате супружеских алиментов после расторжения брака.
Жена Гейтса останется без алиментов после развода
Фото: ReutersReuters
Согласно последней информации, Мелинда Гейтс отдельным пунктом отметила, что "супружеские алименты после развода не потребуются".
Журналисты подчеркнули, что пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала в суд прошение принять решение о расторжении их супружеских отношений.
Отметим, ранее Билл и Мелинда Гейтс заявили, что продолжат совместно работать в рамках созданного ими благотворительного фонда.
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