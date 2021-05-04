Жена Гейтса останется без алиментов после развода

Газета Washington Post, ссылаясь на прошение о разводе Билла и Мелинды Гейтс, сообщила, что супруга основателя Microsoft не нуждается выплате супружеских алиментов после расторжения брака.
Согласно последней информации, Мелинда Гейтс отдельным пунктом отметила, что "супружеские алименты после развода не потребуются".
Журналисты подчеркнули, что пара назвала свой брак "фактически распавшимся" и подала в суд прошение принять решение о расторжении их супружеских отношений.
Отметим, ранее Билл и Мелинда Гейтс заявили, что продолжат совместно работать в рамках созданного ими благотворительного фонда.