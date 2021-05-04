«Идеальный шторм»: Бразилия стала лабораторией для новых штаммов COVID-19

Отказ властей Бразилии принять меры для сдерживания вспышки инфицирования, а также отсутствие санитарного контроля сделали страну идеальным местом для появления новых штаммов коронавируса, заявили в Университете Сан-Паулу . «Газета.Ru» рассказывает о ситуации с эпидемией в Бразилии и вариантах COVID-19, которые распространяются по миру.

Фото: Reuters Reuters

Бразилия становится идеальным местом для появления новых — более опасных — штаммов коронавируса из-за попустительства властей страны, приводит РИА «Новости» слова Доминго Альвеса, профессора медицинского факультета Университета Сан-Паулу.

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — пояснил ученый.

Он указал на исключительную опасность амазонского штамма (P.1), после выявления которого в городе Манаус в стране начался «откат сценария» — в группу риска входят все более молодые люди, в том числе беременные женщины.

В этой связи и на фоне дальнейших мутаций вируса специалист предупредил о возможности осуществления самых плохих сценариев течения пандемии.

Ухудшает положение и появление новых штаммов в ходе кампании по вакцинированию населения: попадание вируса в организм вакцинированных людей запускает биологическое давление, которое ведет к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может стать причиной появления штаммов, преодолевающих «щит антител», добавил Альвес.

Бразилия настолько плохо справляется с кризисом COVID -19, что Мигель Николелис, профессор Университета Дьюка, сравнил происходящее в стране с неконтролируемой ядерной реакцией.

Вирус быстро распространился, чему способствовал постоянный отказ президента Жаира Болсонару принять меры по изоляции для сдерживания вспышки инфицирования.

Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем развиваются. Когда вирус реплицируется или копирует себя, он иногда немного изменяется, что является нормальным для вируса. Эти изменения называются «мутациями».

Когда вирус широко циркулирует в популяции и вызывает множество инфекций, вероятность его мутации возрастает. Чем больше у вируса возможностей для распространения, тем больше он реплицируется и тем больше у него возможностей для изменений.

Большинство этих различий несущественны. Некоторые из них могут даже нанести вред выживанию вируса. Но некоторые могут сделать его более заразным или опасным, передает BBC.

В прошлом месяце ученые в Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса, который сочетает в себе 18 мутаций.

«Новый штамм из города Белу-Оризонти имеет общие характеристики с вариантами, которые уже циркулировали в Бразилии, но у него также есть новые особенности», — рассказывал Ренато Сантана, вирусолог из Федерального университета Минас-Жерайс.

По его словам, новый вариант включает те же гены, что и модифицированные штаммы, известные как P1, британский и южноафриканский варианты COVID.

Отметив, что еще рано оценивать, является ли новый штамм более трансмиссивным или смертельным, медик сказал, что у него есть общие мутации с теми вариантами, которые предполагают более высокий риск смерти.

О новом варианте вируса заговорили нынешней весной, когда в Бразилии был зарегистрирован рекордный показатель суточных смертей от COVID-19 — более четырех тысяч.

COVID научился обходить иммунитет

Также в апреле международная группа исследователей нашла доказательства того, что вариант коронавируса P.1, который впервые был обнаружен в некоторых частях Бразилии, может быть в два раза более опасным, чем предыдущие штаммы, сообщал журнал The Science.

Вариант SARS-CoV-2 P.1 впервые был выявлен в Манаусе, столице штата Амазонас. Исследования показали, что вирус возник в конце прошлого года и начал распространяться в ноябре. Он быстро стал доминирующим штаммом. Предполагается, что он может заражать людей, которые уже были инфицированы первоначальным штаммом COVID.

В начальный период заражения им были инфицированы около 70% жителей города. Вскоре вариант P.1 распространился по Бразилии, а затем и по миру — на сегодняшний день он обнаружен в 37 странах.

Исследователи определили, что у вируса было 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации белка-шипа — N501Y, E484K и K417T — вызывали особое беспокойство, потому что они, по-видимому, позволяли вирусу более прочно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях даже помогали избегать антител. Ученые также нашли доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа организма на предшествующие штаммы вируса.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), бразильский вариант коронавируса в настоящее время является также доминирующим штаммом, циркулирующим в США.

Мутации по всему миру

Еще один опасный штамм коронавируса нового типа — вариант B.1.617, который впервые появился в Индии в октябре 2020 года. Есть опасения, что этот вариант в настоящее время способствует резкому увеличению числа случаев коронавируса в некоторых частях этой страны.

Вариант B.1.617 имеет несколько мутаций — E484Q, L452R и P681R — которые могут облегчить его передачу или сделать его устойчивым к иммунному ответу на вирус.

Есть также и британский вариант коронавируса, он называется B.1.1.7. или B117. Впервые он был обнаружен в Кенте в сентябре 2020 года и вызвал резкое увеличение числа случаев заболевания в Великобритании. Этот вариант в настоящее время является одним из доминирующих штаммов в Великобритании и распространился во многие другие страны.

Недавние исследования Университета Эксетера и Бристоля показывают, что вариант B117 обуславливает более высокую вероятность госпитализации и смерти, чем исходный штамм.

Есть и южноафриканский вариант COVID, обозначаемый как B.1.351, он имеет некоторые из тех же мутаций, что британский и бразильский штаммы. Он не считается более смертоносным, чем исходный штамм, но известно, что он имеет свойства, способствующие более быстрому распространению.