Савченко заявила о потере Украиной суверенитета

Смотрите, государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живёт отдельно, — подчеркнула Савченко.
Глядя на Зеленского, я поняла, что всё-таки могу. Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом, — сказала экс-депутат.
Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезёт, — отметила она.