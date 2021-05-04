Савченко заявила о потере Украиной суверенитета

Она добавила, что прежде на вопросы о президентских амбициях всегда отвечала: «Не хочу, но могу».

Ранее стало известно, что если конфликт на территории Донбасса обострится ещё сильнее, украинцев ждёт катастрофа. Об этом заявила Надежда Савченко. По словам экс-парламентария, события будут происходить «быстро и кроваво». Украина может потерять всё, если не научится управлять государством. В случае обострения конфликта на востоке власти страны ничего сделать не смогут, подчеркнула Савченко.