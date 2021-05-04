Нуланд собралась на Украину

В прошлую пятницу Сенат США утвердил
Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится
на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить
поставки американского оружия Украине.