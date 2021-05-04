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Нуланд собралась на Украину

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Нуланд собралась на Украину
Фото: ReutersReuters
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
В мире,Энтони Блинкен,Андрей Климов,Виктория Нуланд,Алексей Пушков,Комитет Совета Федерации по международным делам,Сенат США,НАТО,Конгресс США,Совет Федерации,МИД,Госдеп США,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,Киев,Соединенные Штаты,Украина,
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