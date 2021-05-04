Америку призвали не препятствовать использованию "Спутника V"

Андерсон добавила, что пандемия COVID-19 - это "время для международного сотрудничества, а не соперничества" и призвала Россию и Китай "не распространять дезинформацию" о коронавирусе. "Все страны выиграют от эффективной международной кампании по вакцинации населения, - отметила Андерсон. - Ясно, что Россия, Китай и США рассматривают вакцинную дипломатию как часть геополитической конкуренции. Однако эта неверная постановка вопроса. Ни одна страна не будет в безопасности, пока пандемия не закончится. Ни одна экономика не достигнет своего потенциала, пока все экономики не оправятся от последствий пандемии".