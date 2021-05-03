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Блинкен: Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений России и США

ТАСС
46 минут назад
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.
Байден намерен обсудить с Путиным стабилизацию отношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - сказал шеф американской дипломатии.
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