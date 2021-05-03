"Ждем полное досье": ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V»

«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», – цитирует РИА «Новости» Симао.
«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно – в июле», – добавила она.