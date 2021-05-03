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НАТО обсудит вступление Украины в альянс

Ювелина Бернст
1 час назад
На июньском саммите НАТО обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс, сообщил польский лидер Анджей Дуда. Его слова передает РИА Новости.
Дуда рассказал, что на саммите так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) через неделю в Бухаресте участники коснутся "очень-очень важных тем" Украины и Белоруссии.
По словам польского президента, эта тема «с полной уверенностью» также будет обсуждаться на саммите Североатлантического союза. Там затронут "вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем безопасности всей Центральной Европы", отметил президент.
Киеву укажут путь, необходимый для членства в НАТО, обсудят дорожную карту для этого, сказал Дуда, добавив, что вступление в НАТО является фундаментальной целью, за которую борется Украина.
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В 2016 году вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. Однако эксперты считают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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