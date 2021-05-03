Дуда рассказал, что на саммите так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва) через неделю в Бухаресте участники коснутся "очень-очень важных тем" Украины и Белоруссии.

По словам польского президента, эта тема «с полной уверенностью» также будет обсуждаться на саммите Североатлантического союза. Там затронут "вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем безопасности всей Центральной Европы", отметил президент.

Киеву укажут путь, необходимый для членства в НАТО, обсудят дорожную карту для этого, сказал Дуда, добавив, что вступление в НАТО является фундаментальной целью, за которую борется Украина.