Евросоюз готовит ответ на российские санкции

Европейские дипломаты вызвали российского постпреда при ЕС , чтобы обсудить санкции Москвы Брюссель намерен выразить свой «решительный протест». Ранее МИД РФ заявил о запрете на въезд в страну для восьми представителей союза. Это стало ответом на санкции, введенные Брюсселем против шести россиян.

Постоянного представителя России при ЕС вызвали во внешнеполитическую службу союза для того, чтобы выразить протест в связи с санкциями, которые ранее ввела Москва в ответ на мартовский черный список стран Европы. Ограничения, введенные Россией, коснулись европейских чиновников.

"Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением", - отметил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

Он также рассказал, что 10 мая на заседании Совета ЕС главы МИД стран-участниц союза обсудят действия России, в том числе и недавние ограничительные меры.

"Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа", - напомнил Стано. Источник ТАСС ранее сообщал, что дипломатический конфликт будет обсуждаться и на саммите ЕС, который должен пройти 25 мая.

Стано добавил, что Европейский союз намерен затронуть тему действий российской стороны и на встрече с партнерами - с 3 по 5 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД стран G7. "Они будут обсуждать, как действовать дальше", - отметил представитель дипломатии ЕС.

Ранее российский МИД опубликовал список из восьми имен европейских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Один из попавших в санкционный список России - председатель Европарламента Давид Мария Сассоли - выразил надежду на то, что эти ограничения будут отменены.

Сассоли считает, что в ближайшее время сможет приехать в Москву. Он уверен, что ограничение на въезд в Россию "не является личным выпадом, но касается главы парламента, чтобы наказать весь орган".

"Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны", - сказал глава Европарламента.

Он намерен посетить российскую столицу, чтобы "обсуждать темы прав человека и политических свобод".

"Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает", - заявил Сассоли.

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает введенные Москвой санкции против восьми европейцев "неприемлемыми и лишенными юридических оснований".

"Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений", - говорится в заявлении Борреля, которое было распространено европейским ведомством.