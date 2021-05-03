Евросоюз готовит ответ на российские санкции

Европейские дипломаты вызвали российского постпреда при ЕС
, чтобы обсудить санкции Москвы
. Брюссель
намерен выразить свой «решительный протест». Ранее МИД РФ
заявил о запрете на въезд в страну для восьми представителей союза. Это стало ответом на санкции, введенные Брюсселем против шести россиян.
Постоянного представителя России
при ЕС вызвали во внешнеполитическую службу союза для того, чтобы выразить протест в связи с санкциями, которые ранее ввела Москва в ответ на мартовский черный список стран Европы. Ограничения, введенные Россией, коснулись европейских чиновников.
"Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением", - отметил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Он также рассказал, что 10 мая на заседании Совета ЕС
главы МИД стран-участниц союза обсудят действия России, в том числе и недавние ограничительные меры.
"Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа", - напомнил Стано. Источник ТАСС ранее сообщал, что дипломатический конфликт будет обсуждаться и на саммите ЕС, который должен пройти 25 мая.
Стано добавил, что Европейский союз намерен затронуть тему действий российской стороны и на встрече с партнерами - с 3 по 5 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД стран G7. "Они будут обсуждать, как действовать дальше", - отметил представитель дипломатии ЕС.
Ранее российский МИД опубликовал список из восьми имен европейских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
Один из попавших в санкционный список России - председатель Европарламента Давид Мария Сассоли - выразил надежду на то, что эти ограничения будут отменены.
Сассоли считает, что в ближайшее время сможет приехать в Москву. Он уверен, что ограничение на въезд в Россию "не является личным выпадом, но касается главы парламента, чтобы наказать весь орган".
"Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны", - сказал глава Европарламента.
Он намерен посетить российскую столицу, чтобы "обсуждать темы прав человека и политических свобод".
"Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает", - заявил Сассоли.
В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
считает введенные Москвой санкции против восьми европейцев "неприемлемыми и лишенными юридических оснований".
"Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений", - говорится в заявлении Борреля, которое было распространено европейским ведомством.
По словам Борреля, ЕС осуждает действия России. "ЕС выражает солидарность с этими лицами [европейцами, попавшими под санкции]. Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также призывов к ответственности [путем введения односторонних санкций] за нарушения прав человека", - сказал Боррель.