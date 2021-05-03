Вакцинация от коронавируса обойдётся планете в $45 млрд

Чтобы сделать прививки от коронавируса большей части взрослого населения планеты, в 2022 году понадобится $35–45 млрд. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас международному проекту ACT Accelerator, который включает программы бесплатных поставок вакцин, тестов и масок в бедные страны, не хватает $19 млрд. Вакцинный национализм Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на Университет Джона Хопкинса
, что четверть населения мира, скорее всего, не сможет до 2022 года воспользоваться вакциной от COVID-19. По мнению специалистов, правительства и фармкомпании не способны преодолеть так называемый «вакцинный национализм» и соблюдать договорённости о распределении препаратов. По подсчётам Bloomberg, в апреле от COVID-19 привилось всего 5% населения Земли. Причём 40% от всего количества прививок сделали в 27 обеспеченных странах, хотя население в них суммарно не превышает 11% от общемирового. По данным аналитиков, менее обеспеченные страны получили только 1,6% всех вакцин. Поэтому жители этих государств прививаются в 25 раз медленнее остальных. С обвинениями богатых стран в нехватке вакцин по всему миру ранее выступал Китай. По мнению Пекина, страны Европы и Северной Америки скупают больше препаратов, чем нужно их собственному населению, ничего не оставляя для государств третьего мира. Вакцинация в России В России массовая вакцинация в России официально началась в середине января. Предоставить всем россиянам доступ к препарату «Спутник V» распорядился президент Владимир Путин
. Глава Минфина Антон Силуанов
говорил, что в 2021 году вакцинация обойдётся бюджету в 75–100 млрд рублей. В середине апреля «Единая Россия»
представила законопроект, в котором в предложила в ближайшие три года потратить 76 млрд рублей на прививочную кампанию от коронавируса. Россия не испытывает нехватку препаратов от коронавируса, однако даже при этом страна существенно отстаёт в темпах вакцинации. По последним данным, полностью привились от COVID-19 только 7,63 млн россиян — 5,24% от всего населения. В то же время в США число привитых перевалило за 100 млн — это почти треть американцев. Фото: Pixnio , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .