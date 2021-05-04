Сербия назвала истинную причину поездки Путина в Белград

«Вероятно, это связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали и помогали как Россия, так и Русская православная церковь», — пояснил посол. Также, отвечая на вопрос издания, ожидается ли визит сербского лидера Александра Вучича в Москву на Парад Победы 9 мая, Лазански сказал, что «насколько нам известно, президент Сербии не будет присутствовать на параде Победы 9 мая здесь, в Москве». Он допустил, что иностранных президентов не приглашали в этом году на парад, поскольку речь не идет о круглой годовщине Победы.